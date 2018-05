Michy Batshuayi: zes weken geleden afgeschreven voor het WK, nu alweer op het trainingsveld

Zes weken geleden werd Michy Batshuayi op een brancard van het veld gedragen. De artsen trokken meteen een kruis over zijn deelname aan de wereld­beker, maar de 24-jarige Brusselaar gaf niet op. Het zou een race tegen de klok worden, maar lopen kan hij alweer. En vooralsnog ligt Batsman met een been­lengte voor op schema. “Goddank heb ik een sterk ­lichaam.”

