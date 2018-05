Dij speelt Moses Simon parten week voor cruciale oefeninterland

AA Gent-speler Moses ­Simon heeft de donderdagtraining met de Nigeriaanse nationale ploeg moeten staken met last aan de dij. Gisteren verscheen hij alweer langs het trainingsveld, maar de linksbuiten trainde individueel met de fysiektrainer.

Er staat een vraagteken achter zijn naam voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Democratische Republiek Congo maandag. De ernst van de blessure was nog niet duidelijk, maar er zijn nog geen aanwijzingen dat zijn WK al in gevaar zou komen. Komend week zaterdag staat er echter al een eerste belangrijk moment op het programma, want dan speelt Nigeria een oefeninterland tegen Engeland op Wembley. Het stadion zal volgepakt zitten met scouts uit de Premier League, waar Simon – die aast op een transfer naar Engeland – zich in de kijker hoopt te spelen. Ook Wilfred Ndidi (ex-Genk) trainde gisteren apart.