Radja Nainggolan won hem in 2016, Dries Mertens in 2017, maar dit jaar is er weinig twijfel over wie de Beste Belg in het Buitenland was. Kevin De Bruyne krijgt de prijs van ‘Het Nieuwsblad’ uit handen van zijn alter ego, Jonas Van Geel. In afwachting van nog meer zilverwerk midden juli?