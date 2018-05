Laatste match van het seizoen: Genk of Zulte Waregem, wie verovert het laatste Europese ticket?

Nog één match, de finale om het laatste Europese ticket, en dan telt alleen nog het WK. Voor KRC Genk, dat vijfde werd in Play-off 1, is het seizoen mislukt zonder Europees voetbal. Voor Zulte Waregem, glorieus in Play-off 2, moet er niks. Zulte Waregem-coach Francky Dury somt drie zaken op waarom Genk favoriet is. Clement schudt evenwel het hoofd. “Zulte Waregem is een Play-off 1-ploeg. Ik had liever tegen Lokeren gespeeld.”