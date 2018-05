Premier Ierland: “Lijkt erop dat we geschiedenis schrijven”

In een korte reactie op Twitter reageert de Ierse premier Leo Varadkar vrijdagavond verheugd op de exitpolls na het abortusreferendum. “Bedankt aan iedereen die vandaag heeft gestemd. Democratie in actie. Het lijkt erop dat we morgen geschiedenis schrijven”, klinkt het.

Eerder was uit een exitpoll bij ruim 4.500 stemmers, uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Ipsos MRBI in opdracht van de krant Irish Times, een ruime overwinning voor het “ja-kamp” gebleken. Maar liefst 68 procent zou voor de afschaffing van het strikte verbod op abortus hebben gestemd.

Niet veel later werd het overweldigende resultaat versterkt door een exitpoll van de publieke omroep RTÉ, uitgevoerd door Behaviour & Attitudes bij 3.800 mensen. Die zette de voorstanders van het schrappen van de strenge regels op 69,4 procent, tegenover 30,6 procent voor het “nee-kamp”.

Varadkar, leider van de liberaal-conservatieve partij Fine Gael, stemde vrijdag zelf “ja”. Hij had de ongeveer 3,2 miljoen kiesgerechtigden ook opgeroepen om te stemmen voor de schrapping van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Dat legt vast dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als de moeder, wat abortus in bijna alle omstandigheden onwettig maakt. Enkel als het leven van de moeder in gevaar is, geldt nu een uitzondering.

Op officiële resultaten van het referendum is het nog even wachten, aangezien het tellen van de stemmen pas zaterdagochtend begint. Als de uitslag wordt bevestigd, zal wetgeving worden ingevoerd die abortus mogelijk zou maken tot de twaalfde week van de zwangerschap.