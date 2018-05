School- en studietoelagen sneller uitbetaald dankzij automatisering

De school- en studietoelagen worden almaar sneller uitbetaald. Voor het schooljaar 2017-2018 werden er al meer dan 310.000 uitbetaald, 60.000 meer dan vorig jaar. De gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen is in vergelijking met vroeger bijna gehalveerd, een evolutie die te danken is aan de automatisering en de vereenvoudiging van de aanvragen. Dit jaar wordt 30 procent van de beslissingen automatisch genomen. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, die dit jaar in 180 miljoen euro voor school- en studietoelagen voorziet.

Ook het aantal aanvragen voor een school- en studietoelage ligt dit schooljaar hoger. Ondertussen zijn dat er al meer dan 510.000 waarvan de afdeling school- en studietoelagen er meer dan 250.000 zelf opstartte.

“Meer vertaalt zich dit jaar ook in sneller”, zo klinkt het bij het kabinet van Crevits. “Op dit ogenblik worden de laatste dossiers verwerkt die nog in maart werden opgestuurd, vorig jaar kon pas in mei de laatste dossiers van januari verwerkt worden. De gemiddelde behandelingstermijn van indiendatum tot beslissing bedraagt op dit ogenblik minder dan 60 dagen terwijl dit in het verleden meer dan 100 dagen was.”

“Ouders ontvangen sneller dan in het verleden de school- en studietoelage voor hun kind(eren)”, aldus Crevits. “Dit resultaat bereiken we door te investeren in vereenvoudiging en automatisering. Naast een heel eenvoudig formulier en een verbeterd digitaal loket, zorgt de afdeling School- en Studietoelagen voor heldere communicatie: korte brieven met duidelijke boodschappen. Dankzij verbeteringen in de automatische behandeling, worden dit jaar 30 pct van alle beslissingen automatisch genomen. De aanpassingen zorgen er ook voor dat wie recht heeft op een school- en studietoelage die ook krijgt.”

Op 1 juni 2018 sluit het aanvraagjaar 2017-2018 af. Wie geen vooraf ingevuld formulier heeft ontvangen en nog een school- of studietoelage wil aanvragen, kan dit nog doen tot 1 juni. De snelste en gemakkelijkste manier is via het digitaal loket op www.studietoelagen.be.