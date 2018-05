Kevin (38) op slag gedood bij openslijpen van oude obus: “Het was een enorme knal”

Tielt - Een oorverdovende knal, een tweede knal en dan een rookpluim. De buren van Grondwerken Braekevelt in het West-Vlaamse Tielt wisten meteen dat daar iets grondig fout was gegaan. Maar dat medezaakvoerder Kevin Braekevelt (38) op slag gedood werd bij het openslijpen van een oude obus, dat konden ze amper geloven.

Rond halfvier was Kevin Braekevelt het terrein opgereden van het bedrijf dat hij samen met zijn vader runde. Hij had een vrachtwagen met bouwafval mee, opgehaald op een werf in Oostrozebeke. Op de werf ...