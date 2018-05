Geschorste aanvaller speelt laatste troeven uit voor Zwitserse rechtbank om toch te spelen op WK

De Peruviaanse aanvaller Paolo Guerrero, door het Internationaal Sporttribunaal (TAS) uitgesloten van deelname aan het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli), heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van het TAS voor het Zwitserse Hof van Beroep. De ex-speler van Bayern München lijkt door een cocaïneschorsing een kruis te moeten maken over het WK.

Het wordt voor Guerrero het laatste rechtsmiddel om alsnog deelname aan de Wereldbeker af te dwingen. Bondsvoorzitter Edwin Oviedo liet in een persbericht weten dat “heel het land achter de aanvaller staat”.

Guerrero en Oviedo verschenen afgelopen dinsdag in het Zwitserse Zürich voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in een poging gratie te verkrijgen. De FIFA-baas luisterde naar hun pleidooi, maar liet meteen weten dat de sanctie niet gewijzigd kon worden. Het TAS is immers een onafhankelijk werkend orgaan. De FIFA kan haar beslissingen niet wijzigen.

De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond bracht de straf voor Guerrero in december terug tot zes maanden, waardoor de schorsing afliep net voor de start van het WK. De oud-speler van Bayern München stond sinds begin november aan de kant, nadat na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië in oktober bij hem sporen van cocaïne waren aangetroffen.

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) ging echter niet akkoord met dat vonnis van zes maanden schorsing en vroeg het Internationaal Tribunaal voor de Sport (TAS) de zaak te heropenen. Het TAS besliste maandag de straf te verhogen tot veertien maanden, met terugwerkende kracht. Door de schorsing kan de Peruviaanse topschutter aller tijden niet deelnemen aan het WK. Peru plaatste zich voor het eerst in 36 jaar nog eens voor de eindronde.

Guerrero hield altijd zijn onschuld vast. Hij claimt dat een geneesmiddel de positieve dopingtest veroorzaakte.