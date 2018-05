Twintiger sluipt binnen in Brugse hotelschool Ter Groene Poorte en sticht brand net voor opendeurdag

Brugge - In hotelschool Ter Groene Poorte langs de Spoorwegsgraat in Brugge is zaterdagochtend kort voor 8 uur brand uitgebroken in de kantoren. Het was de poetsvrouw die de rook opmerkte en meteen de brandweer verwittigde.

Tijdens de bluswerken ontdekte de brandweer brandhaarden in vijf verschillende kantoren wat erop wijst dat het vuur werd aangestoken. Intussen werd al een 22-jarige jongeman opgepakt, bevestigt het parket Over zijn motieven is nog niets bekend. Hij stond nog niet bekend bij het gerecht. De jongeman werd gezien in het gebouw op het ogenblik van de feiten.

Vandaag is er een opendeurdag met workshops in de school voor een 300-tal leerlingen en hun familie. Op het moment van de brand ging die net van start gaan. De brandweer had de situatie snel onder controle. De aanwezigen werden geëvacueerd, maar de opendeurdag kan gewoon doorgaan.

De man heeft zich toegang verschaft tot de school via een deur die al open was in het kader van de opendeurdag. Het personeel moest immers nog een en ander klaarzetten. Hij is naar de vleugel met de kantoren gewandeld en heeft daar brand gesticht op vijf plaatsen, vooral in vuilnisbakken. Enkele vuilnisbakken en een bureaustoel raakten vernield. “Ook de rookschade is aanzienlijk”, zegt Gert Rots van Ter Groene Poorte. “We zijn alles aan het verluchten. Normaal zullen de kantoren maandag minstens gedeeltelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. De werking van de school komt niet in het gedrang.”

Volgens Rots is de man die werd opgepakt niet gekend binnen de school. De brandweer moest vooral personeelsleden evacueren, want de opendeurdag moest nog van start gaan. Een uurtje na de brandstichting kwamen de eerste leerlingen en ouders toe. Zij werden tijdelijk opgevangen. Uiteindelijk kon alles gewoon doorgaan. Het lab van de federale gerechtelijke politie is nog ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook de brandexpert van de brandweer komt nog ter plaatse.