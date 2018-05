Motorrijder sterft na botsing op snelwegparking

Diepenbeek - Bij een botsing op een snelwegparking langs de E313 in Diepenbeek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een motorrijder om het leven gekomen.

Om een onbekende reden knalde de motorrijder achterop een geparkeerde trekker-oplegger. De vrachtwagen stond reglementair geparkeerd, benadrukte de wegpolitie Limburg zaterdag. De fatale klap gebeurde op de parking van de E313 in de richting van Luik.

Door de klap vloog de motorfiets in brand. De oplegger vatte ook vuur. Het slachtoffer zelf raakte verkoold. De brandweer kwam ter plaatse om de vlammen te doven. Er is nog niets bekend over de leeftijd of woonplaats van het slachtoffer. Er was totaal geen hinder voor het verkeer.