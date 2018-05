Vier gewonden bij zware botsing in Henegouwen

Bij een zware botsing tussen twee voertuigen zijn zaterdagochtend in Donstiennes, in de provincie Henegouwen, vier gewonden gevallen. Een van hen, een kind, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. De N53, waarop het ongeval plaatsvond, werd in beide richtingen afgesloten. Dat meldt de brandweer.

Het ongeval gebeurde om 9 uur ter hoogte van een kruispunt. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar een van de voertuigen zou geramd zijn tijdens het uitvoeren van een manoeuvre.

De slachtoffers, een echtpaar in het ene voertuig en een vader en zijn achtjarige zoon in het andere, konden zelf uit de auto’s kruipen maar het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.