Dronken man (63) stapt na alcoholcontrole toch opnieuw in wagen… en rijdt in op agent

Grimbergen / Zemst - Een man van 63 is in de nacht van vrijdag op zaterdag In Grimbergen ingereden op een agent omdat hij kwaad was dat hij na een alcoholcontrole niet verder mocht rijden. De agent kon nog net op tijd wegspringen, de bestuurder kon pas - na een achtervolging - in Zemst worden gearresteerd.

De politie van Grimbergen liet de man stoppen wegens onaangepast rijgedrag. Na een alcoholcontrole bleek dat de man te veel had gedronken. Toen de agenten hem meedeelden dat hij niet verder mocht rijden, stapte hij toch opnieuw in zijn wagen om vervolgens in te rijden op een van de agenten.

De agent kon een aanrijding vermijden door opzij te springen, maar de chauffeur reed vervolgens door. Na een achtervolging kon de politie de man op het grondgebied van Zemst arresteren. Na een nacht in de cel werd de man opnieuw vrijgelaten. Hij kreeg meteen een snelle dagvaarding mee en moet zich eind juni voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor weerspannigheid.