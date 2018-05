Real of Liverpool? Volgens deze onwaarschijnlijke feiten winnen The Reds de Champions League

Vanavond is het zover. Dan maken Real Madrid en Liverpool in de finale van de Champions League onder elkaar uit wie de beker met de grote oren naar huis neemt. De bookmakers gokken op een derde eindzege op rij voor de Madrilenen, maar volgens de volgende onwaarschijnlijke feiten uit 1981 is het misschien toch geen slecht idee om je geld in te zetten op de Engelsen.

In 1981 was het de Royal Wedding van Prince Charles met de later verongelukte Diana Spencer. Dat jaar pakte Frankfurt de Duitse beker na een 3-1 zege tegen FC Kaiserslautern en won met Tottenham (na strafschoppen tegen Manchester City) een Londense club de FA Cup. Uiteindelijk stond toen Liverpool in de finale van de Champions League, toen nog Europacup 1, tegen.. Real Madrid. De Engelsen wonnen de finale in het Parijse Parc de Prince toen met 1-0.

U hebt de gelijkenissen met 2018 waarschijnlijk ook al door. Want eerder dit jaar verraste Frankfurt topfavoriet Bayern München in de bekerfinale en loodsten Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois Chelsea naar opnieuw een Londense zege in de FA Cup. Als klap op de vuurpijl trouwde opnieuw een Britse prins: afgelopen weekend stapten prins Harry en Megan Markle in het huwelijksbootje. 1981 revisited. Of hoe de sterren vanavond in Kiev toch weer iets gunstiger staan voor Liverpool en Simon Mignolet.