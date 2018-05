Uitje naar Brugge eindigt in mineur: koppel komt met wagen onder graafkraan terecht

Brugge - Een Nederlands koppel is zaterdag naar het ziekenhuis gebracht na een vreemd ongeval in Brugge. De bestuurder ging uit de bocht en de wagen kwam onder de graafbak van een kraan terecht.

Het Nederlandse koppel, onderweg met een grijze Ford, kwam uit de richting van het station en reed richting Het Zand in Brugge. Om een nog onduidelijke reden ging de wagen uit de bocht. Vermoed wordt dat de bestuurder onwel is geworden achter het stuur. De wagen kwam pas tot stilstand onder de graafbak van een kraan die in de straat geparkeerd stond. De wagen raakte tijdens de crash ook een geparkeerde scooter van een vrouw die boodschappen aan het doen was.

Het koppel werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar hun verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Foto: aft

