“Mertens steunt Hazard om coach te overtuigen en naar Chelsea te gaan”

Volgens verschillende Italiaanse media zou Napoli-coach Maurizio Sarri op het punt staan om een contract te tekenen bij Chelsea als vervanger van coach Antonio Conte. De trainer van Dries Mertens wordt volgend seizoen vervangen door Carlo Ancelotti en naar verluidt zou Eden Hazard de komst van de Italiaan erg zien zitten. De spelmaker bij de Blues zou volgens de Gazetta dello Sport zelfs steun krijgen van collega-Rode Duivel Mertens om Sarri te overtuigen om naar Londen te komen.

Antonio Conte is nog niet ontslagen door Chelsea, maar de Italiaanse pers is overtuigd: Chelsea staat op het punt om Napoli-coach Maurizio Sarri een contract te geven en de trainersstoel zo in Italiaanse handen te houden. Sarri loodste afgelopen voetbalseizoen Napoli bijna naar de landstitel en staat bekend voor zijn Sarribal. De voormalige bankier durfde het ook aan om Dries Mertens als valse negen te posteren waarna de Belg 22 glorieerde met 22 goals en 12 assists. Maar de 59-jarige Italiaan wordt volgend seizoen vervangen door Carlo Ancelotti op de Napolitaanse bank.

Dat allemaal doet vooral Eden Hazard dromen. Volgens de Gazetta dello Sport zou de aanvoerder van de Rode Duivels steun krijgen van Mertens om Chelsea aan te prijzen bij zijn bijna ex-coach en hem zo het laatste duwtje geven om richting Londen te vertrekken.

Enig probleem: de Londense club zou twintig miljoen moeten betalen aan Conte als ze hem op straat zetten en ook Sarri heeft een afkoopclausule van acht miljoen euro in zijn contract. Dat loopt wel af op 31 mei en aangezien Napoli al een nieuwe coach heeft aangesteld kan Sarri vrij vertrekken. De Italiaanse pers denkt dat Sarri binnen de 48 uur wordt aangesteld als vervanger voor zijn landgenoot. Voor Eden Hazard kan de Italiaan blijkbaar niet snel genoeg op het vliegtuig richting Londen stappen.