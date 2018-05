Sinan Bolat na vijf jaar weer opgeroepen bij Turkse nationale ploeg

Sinan Bolat is weer Turks international. De doelman van Antwerp is zopas toegevoegd aan de nationale selectie voor de oefeninterlands tegen Iran, Tunesië en Rusland. Zijn laatste cap dateert ondertussen al van vijf jaar geleden.

Bolat ziet zijn sterke prestaties bij Antwerp zo beloond. Vijf jaar kwam hij niet meer uit voor de Turkse nationale ploeg, maar door onder meer zijn 14 clean sheets is de Turkse bondscoach hem opnieuw beginnen volgen. Vandaag kreeg hij een telefoontje met het goede nieuws.

De doelman heeft zich afgelopen maanden ook danig in beeld gespeeld bij een paar Turkse subtoppers. Zo houdt onder andere Kasimpasa hem al even in de gaten en met deze selectie zal hij wellicht meer gegeerd zijn in zijn vaderland. Hij heeft op de Bosuil nog een contract van twee jaar. Benieuwd of Antwerp erin slaagt om zijn keeper te houden.