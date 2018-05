Op dag van Champions League-finale: vijf metrostations in Kiev geëvacueerd na bomalarm

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zaterdag vijf metrostrations geëvacueerd na een bomalarm, zo heeft de Russische zender Russia Today (RT) gemeld. Veiligheidstroepen inspecteren de stations.

Volgens het Russische staatspersbureau Sputnik News belde om 13.20 uur plaatselijke tijd een anonieme man dat een explosie vijf metrostations in Kiev zou vernietigen. Het alarm werd niet bevestigd, maar toch werden alle reizigers geëvacueerd. Veiligheidsdiensten kamden de stations uit.

Veiligheid is een item in Kiev want daar vindt zaterdag de finale van de Champions League voetbal plaats tussen Real Madrid en FC Liverpool.

Vrijdag heeft een bende gemaskerde mannen in het stadscentrum Britse supporters met geweld aangevallen, weet Sputnik News.

Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn ongeveer 10.000 fans uit Engeland naar Kiev afgezakt. Er zijn zowat 10.000 leden van de veiligheidstroepen ingezet.