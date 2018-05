CD&V-kopstukken amuseren zich kostelijk op gezinsdag in pretpark: “De ene stier is de andere niet” Video: Twitter

De CD&V geniet momenteel van het zonnige en warme weer in Bobbejaanland, waar ze hun jaarlijkse gezinsdag houden voor hun aanhangers en sympathisanten. De kopstukken van de politieke partij amuseren zich kostelijk op de mechanische stieren, zoals bovenstaande beelden bewijzen.

Voorzitter Wouter Beke deed zijn uiterste best om zich vast te klampen aan de ronddraaiende stier en ook de voorzitter van de CD&V-Kamerfractie Servais Verherstraeten toonde dat hij zich zou kunnen redden in het Wilde Westen. De vrolijke cowboys werden gefilmd en vereeuwigd op de Twitter-account van Hilde Crevits. “De ene stier is de andere niet”, klonk het bij de Vlaams minister van Onderwijs.