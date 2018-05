Zwaar geval van verkeersagressie in Molenbeek gefilmd: motorrijder aangevallen met winkelkar

Sint-Jans-Molenbeek - Een motorrijder is het slachtoffer geworden van een zwaar geval van verkeersagressie. Via een camera in zijn helm legde hij vast hoe hij eerst aangereden werd dor een oververhitte bestuurder, die even later een winkelkar op hem gooide. “Als bij wonder ben ik niet gevallen”, vertelt de motard in zijn filmpje op YouTube.

De feiten speelden zich af op 19 mei in Sint-Jans-Molenbeek. Via een camera in of op de helm van de motorrijder kijk je mee met de motorrijder en zie je hoe hij een wagen die op het fietspad op de Gentsesteenweg staat, duidelijk probeert te maken om voort te rijden. De bestuurder doet dat, maar wat verder rijdt hij achter de motorrijder weer het fietspad op en rijdt hij hem zelfs lichtjes aan.

“Hij was enorm kwaad”, zegt de bestuurder in zijn filmpje. “Hij wond zich meteen op en ik zei hem dat dat nergens goed voor was. We zullen rustig de vaststellingen doen, stelde ik voor.”

Maar al snel kwamen ook vrienden van de aanrijder erbij en maken ze hem duidelijk dat hij niet te moeilijk moet doen. “Ik probeerde foto’s te maken van de schade voor de verzekering, maar ze gingen altijd in mijn weg staan. De bestuurder probeerde mijn gsm ook af te nemen.”

Toen de potjes echt dreigden over te koken, ging de motorrijder er razendsnel vandoor. Achter de hoek wachtte hem een onaangename verrassing: de bestuurder van de wagen had een winkelkar vastgenomen en gooide die op hem. “Als bij wonder heb ik mijn evenwicht niet verloren, nu heb ik het hele gewicht opgevangen op mijn elleboog.”

De bestuurder hoopt dat de politie de beelden ziet, “en dat het gerecht zijn werk doet”. Hij roept op om de beelden te delen.