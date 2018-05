Café van broers Abdeslam is nu een buurthuis: “Deze buurt heeft genoeg van de negativiteit”

Sint-Jans-Molenbeek - Zaterdag is het “Begijnenhuis” in Sint-Jans-Molenbeek officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester Françoise Schepmans en premier Charles Michel. Het idee van een buurthuis kwam van drie Molenbeekse vzw’s: Zonnelied, Atouts Jeunes, en Make It Real. In hun zoektocht naar een laagdrempelige ontmoetingsruimte kwamen ze uiteindelijk uit bij het leegstaande café in de Begijnenstraat, dat eerder werd uitgebaat door de broers Abdeslam.

De komst van het buurthuis op dezelfde locatie betekent nu een duidelijk afscheid van een verleden, dat met terrorisme gelinkt werd. Onder andere Atouts Jeunes zal er huiswerkklasjes organiseren, maar ook het buurtcomité zal er vergaderingen houden en sportclubs willen het lokaal gebruiken als verzamelpunt. De drie vzw’s vormen daarvoor het Collectief van de Begijnen.

Het pand werd met subsidie van de stad Brussel onder handen genomen en werd zondag onder een stralende zon in gehuldigd. “Dit is een optimistisch moment”, zei premier Michel. “Deze buurt heeft gekozen voor een positief project na al de negativiteit en de clichés die internationaal rondgingen over Molenbeek na de terreuraanslagen. Ik wil met mijn aanwezigheid een signaal geven dat we moeten vertrouwen hebben in de toekomst. Hier ontstaat de kans dat de mensen van deze gemeenschap mekaar beter leren kennen. “

