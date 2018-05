Papa vergeet pas geadopteerde dochter (1) bij 31 graden in wagen: meisje overlijdt

Nauwelijks één jaar oud was ze, en net geadopteerd door Matt en Jenny Barker. Op een hectische ochtend bracht Matt het meisje en zijn andere dochter naar de kinderopvang, maar in zijn haast vergat hij één van zijn dochters uit de wagen te halen.

Matt en Jenny Barker uit het Amerikaanse Nashville hadden hun eenjarige dochter Katera nog niet eens zo lang geleden geadopteerd. Woensdag vertrok Matt op zakenreis, maar hij zou eerst hun twee dochters nog wegbrengen naar de kinderopvang. Hij had haast, en in zijn haast moet hij zijn jongste dochter vergeten zijn. Hij zette zijn oudste dochter af bij de opvang, keerde terug naar huis en belde een taxi naar de luchthaven. De eenjarige Katera bleef alleen achter in de alsmaar warmer wordende wagen.

Foto: Politie

Mama Jenny was al voor de terugkeer van haar man naar haar werk vertrokken. Het was pas toen zij de kinderen wilde gaan ophalen, dat ze merkte dat er iets mis was. De opvang vertelde haar dat haar jongste dochter die dag niet gebracht was. “Ze heeft meteen haar man gebeld en realiseerde toen dat Katera nog in zijn wagen moest zitten”, liet de politie van Nashville weten in een persmededeling. Het meisje moet bijna 10 uur in de wagen gezeten hebben.

Eenmaal thuis heeft Jenny er nog alles aan gedaan om het meisje te redden, ze heeft haar nog proberen te reanimeren tot de ambulance kwam, maar het mocht niet baten. In het ziekenhuis werd het meisje meteen dood verklaard.

Ook de biologische moeder van Katera werd op de hoogte gesteld. Ze vertelde NewsChannel 5 dat het adoptiebureau haar had laten weten dat “er een vreselijk ongeluk” gebeurd was. Ze was kapot van het nieuws en wil exact weten wat er gebeurd is.

Volgens de politie vloog ook Matt meteen naar huis terug en werkt het koppel mee in het onderzoek. Er werd geen klacht ingediend.