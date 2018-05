Britse toerist zwaargewond bij overval in Schipperskwartier

Antwerpen -

Bij een nachtelijke overval in het Antwerpse Schipperskwartier is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 41-jarige Brit zwaargewond geraakt. De man was op stap geweest in de Rosse Buurt van Antwerpen en werd rond 5 uur aangetroffen aan de Oude Leeuwenrui. Het gezicht van de man was zwaar toegetakeld en zowat alle tanden waren uit zijn gebit geslagen.