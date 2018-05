300 hulpverleners spelen waargebeurde kettingbotsing na onder loden hitte

Malle - In het provinciaal opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Malle hebben zaterdag zowat 300 hulpverleners deelgenomen aan een rampoefening rond een kettingbotsing in een woonwijk met een vrachtwagen die een zeer brandbaar vloeibaar gas lekt. De oefening vormde tevens het eindexamen van een aantal cursisten in het postgraduaat rampenmanagement.

De enscenering was gebaseerd op een soortgelijk ongeval dat al echt gebeurde in Zandhoven. Er zaten 33 gewonden vast in een door de botsing gekantelde bus en een naburig gelegen rust- en verzorgingstehuis moest worden ontruimd vanwege het ontploffingsgevaar bij de tankwagen. Naast de cursisten namen nog een groot aantal hulpverleners deel om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een multidisciplinaire training mee te maken.

“De focus ligt op het verzamelen van informatie en het tijdig delen van de informatie met alle betrokkenen”, zegt provinciaal gedeputeerde Jan De Haes (N-VA). “Een rampenoefening op Campus Vesta meemaken, is een uniek leermoment. Het valt trouwens op dat we steeds meer cursisten uit het bedrijfsleven hebben. Dit jaar studeren er bijvoorbeeld wel wat professionals van de maritieme sector af als specialist rampenmanagement.”

Teamleader Communicatie tijdens een grote rampenoefening. Het team heeft water, fruit, suikers, ventilatie, stroom en wifi. Double check. @CampusVesta #oefeningliquid pic.twitter.com/iOX5VUpYPZ — Kristof Geens (@kristofG) 26 mei 2018

Door de warme temperaturen was de oefening volgens de provincie geen sinecure. Met name de gaspakdragers van de brandweerploegen werden fysiek erg uitgedaagd en kregen massaal drinkbussen water aangeboden.