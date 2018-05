Meer dan 1.500 vluchtelingen op Middellandse Zee gered op twee dagen tijd

Voor de Libische kust zijn de voorbije twee dagen minstens 1.500 migranten gered die in de nood waren geraakt bij een poging om de Middellandse Zee over te steken, zo hebben hulpverleners zaterdag bekendgemaakt.

De reddingsoperaties werden uitgevoerd met schepen van ngo’s en van de Italiaanse marine en kustwacht. Volgens de hulporganisatie SOS Mediterranee tonen de acties aan dat de inzet van reddingsschepen voor de Libische kust noodzakelijk blijft.

Heel wat vluchtelingen proberen vanuit Libië de Middellandse Zee over te steken om in Europa te raken. Hulporganisaties schatten dat er in Libië ongeveer 700.000 migranten leven, vaak in erbarmelijke omstandigheden.