Dé truitjes van het WK! Nu al drie miljoen shirts van Nigeria verkocht (en ze zijn nog niet eens te koop)

Nike heeft een voltreffer afgeschoten met de nieuwe shirts van Nigeria. Het Afrikaanse land zal op het WK in Rusland in een opvallende outfit voetballen, maar wel eentje die nu al razend populair is. De Amerikaanse kledingproducent laat weten dat het al meer dan drie miljoen bestellingen heeft ontvangen. Opmerkelijk detail: de shirts worden pas vanaf volgende week te koop aangeboden.

Toen de shirts in februari werden voorgesteld, gingen ze meteen viraal. Het gros van de voetbalfans viel in zwijm voor de gewaagde shirts van Nigeria. Ze werden in geen tijd razend populaire, zo blijkt nu ook uit de verkoopscijfers. Hoewel ze pas volgende week te koop worden aangeboden voor het grote publiek, kreeg Nike al meer dan drie miljoen bestellingen binnen. Zowel de uit- als thuisoutfit zijn een ode aan de shirt waarin Nigeria aantrad op het WK 1994 in de Verenigde Staten. Nigeria zal thuis aantreden in een groen-wit shirt met een zigzagpatroon, terwijl het op verplaatsing een strak donkergroen outfit zal dragen.

