WK-tegenstander Panama oefent om 7 uur ’s ochtends, Gent-beloften ook opgenomen in uitgedunde kern

In Panama, de eerste tegenstander van de Rode Duivels op het WK op 18 juni, bereiden ze zich wel heel speciaal voor op hun eerste WK. De Panamezen trainen nu al enkele dagen om 7 uur ’s ochtends. Bondscoach Hernan Gomez doet dit niet om zijn spelers te ambeteren, maar omdat het op dit moment regenseizoen is in Panama.