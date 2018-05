Wat is er geworden van… de vorige Liverpool-elf die tegen Real speelden? Eentje belandde zelfs bij Anderlecht

Liverpool neemt het vanavond in de Champions League-finale op tegen Real Madrid. Een unieke kans voor de Reds om voor het eerst sinds 2005 de beker met de grote oren te winnen. Het is de eerste keer sinds 2014 dat Liverpool de Koninklijke ontmoet en toen speelden de Reds met een opvallende basiself.

Het is de zesde keer dat Liverpool en Real tegenover elkaar staan in de Champions League. De eerste keer was in de finale van 1981 (toen de Reds net zoals nu wonnen van een Italiaanse ploeg, Inter, en Real Bayern klopte in de halve finales). De voorlopig laatste keer was in het seizoen 2014/2015, in Bernabeu. Real won de confrontatie met 1-0 dankzij een goal van Karim Benzema.

Doelman: Simon Mignolet

Onze landgenoot moest zich dus slechts één keer gewonnen geven in Madrid. Mignolet speelt nog steeds bij Liverpool, ook al is hij dit seizoen tweede keuze na Loris Karius. Na dit seizoen zoekt hij, na 195 wedstrijden voor de Reds, waarschijnlijk andere oorden op.

Martin Skrtel. Foto: AFP

Verdediging: Javi Manquillo, Kolo Touré, Martin Skrtel, Alberto Moreno

Manquillo was amper 20 jaar oud en speelde op huurbasis van Atlético bij Liverpool. De rechtsback werd verschillende keren uitgeleend en kwam uiteindelijk slechts aan negentien wedstrijden voor de Reds. Hij speelt nu bij Newcastle United.

Touré en Skrtel vormden een ervaren centrale duo. De Ivoriaan is intussen op pensioen maar speelde nog wel onder coach Brendan Rodgers bij Celtic. De Slovaak nam in 2016 na 319 wedstrijden afscheid van Anfield en verdient nu zijn geld bij Fenerbahçe.

Net als Mignolet speelt Moreno nog steeds voor Liverpool en net als onze landgenoot is hij er niet langer eerste keuze. De Spanjaard moet het op de linksback afleggen tegen de jongere Andy Robertson.

Lazard Markovic bij Anderlecht. Foto: BELGA

Middenveld: Lazar Markovic, Emre Can, Lucas Leiva, Joe Allen, Adam Lallana

Markovic was in de zomer voor 25 miljoen euro weggehaald bij Benfica maar echt schitteren deed de Serviër niet bij Liverpool. Na enkele uitleenbeurten kwam hij, op huurbasis uiteraard, terecht bij Anderlecht. Bij paars-wit mocht hij zeven keer meedoen en scoorde hij één keer.

Can is uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld bij de Reds. Al is hij bezig aan zijn laatste seizoen op Anfield. De Duitser verhuist met een vrije transfer naar Juventus. In Italië zal hij Leiva tegen het lijf lopen want de Braziliaan is er basisspeler bij Lazio.

Allen kwam tot 132 wedstrijden voor Liverpool maar zakte weg na het ontslag van Rodgers. Hij degradeerde dit seizoen met Stoke City. Lallana kostte de Reds in de zomer van 2014 liefst 31 miljoen euro. De Engelse international was tot vorig seizoen basisspeler maar had dit seizoen last van blessures.

Fabio Borini bij Sunderland. Foto: AFP

Aanval: Fabio Borini

Het eeuwige talent. Borini speelde tussen 2012 en 2015 amper 38 wedstrijden voor Liverpool. De Italiaan werd dan maar verkocht aan Sunderland en speelde dit seizoen op huurbasis bij Milan, dat hem definitief zal overnemen van de Black Cats.

Steven Gerrard. Foto: REUTERS

Invallers: Steven Gerrard, Raheem Sterling, Philippe Coutinho

Nee, we zijn er niet mee aan het lachen. Brendan Rodgers bracht dit indrukwekkend trio het veld op in Bernabeu om de meubelen te redden, wat uiteindelijk niet lukte. Gerrard nam in 2015 na 710 wedstrijden afscheid van Anfield en is nu coach van de Glasgow Rangers. Sterling werd in 2015 voor bijna 64 miljoen euro verkocht aan Man City. Coutinho trok deze winter voor 120 miljoen euro naar Barcelona.

Real Madrid speelde toen overigens met: Casillas; Arbeloa, Varane, Ramos, Marcelo; Isco, Kroos, Modric, James; Ronaldo, Benzema. Bale, Nacho en Chicharito vielen in.

De opstelling van Liverpool: