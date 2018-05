Voormalig Frans international Roger Piantoni overleden

De Franse voormalige voetbalinternational Roger Piantoni is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn ex-club AS Nancy-Lorraine

Piantoni werd 37 keer geselecteerd voor het Franse nationale elftal en maakte achttien doelpunten voor zijn land. Op het WK van 1958 in Zweden verloor hij samen met onder anderen Just Fontaine en de in 2017 overleden Raymond Kopa de halve finales van het Brazilië van Pelé. De Brazilianen kroonden zich toen tot wereldkampioen, Frankrijk werd derde.

Ook bij Stade de Reims is de aanvaller geen onbekende. Zo pakte hij er drie titels (1958, 1960 en 1962) en werd hij er tot twee keer toe topscorer (1951 en 1961). In 1959 verloor hij de finale van de Champions League. Reims ging toen met 2-0 de boot in tegen Real Madrid.

Roger Piantoni begon zijn carrière bij FC Nancy. De Fransman speelde er zeven seizoen alvorens hij naar Reims verkaste. Zijn voetbalcarrière eindigde bij Nice.