Standard Fémina gaat mannenploeg achterna en verslaat Genk in bekerfinale

Standard Fémina heeft zich zaterdagnamiddag in Eupen voor de achtste keer in de clubgeschiedenis tot bekerwinnaar gekroond. Standard won de remake van de bekerfinale bij de mannen met 2-0 van Genk.

In de eerste helft toonde Standard zich strijdlustig via Lola Wajnblum en Noémie Gelders. De Genkse doelvrouw Rani Coenen wist die pogingen echter uit doel te houden. Gelders kon de Luikenaars in de tweede helft vanop de stip op voorsprong brengen. Sanne Schoenmakers besliste de wedstrijd in 84e minuut.

Ook in het mannenvoetbal ging de beker dit seizoen naar Standard. In maart wonnen de Rouches de finale in extremis met 0-1 van Genk.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Dick Demey