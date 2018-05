Odoi pakt rood, maar Fulham houdt stand met tien man en promoveert naar Premier League

Fulham speelt volgend seizoen in de Premier League. De Londense club klopte in een uitverkocht Wembley Aston Villa met 1-0. Denis Odoi pakte twintig minuten voor tijd wel rood en dreigde de antiheld te worden, maar Fulham hield stand en mag naar de Premier League.

Fulham startte met oude bekende Aleksandar Mitrovic in de spits, toptalent en man van het seizoen Ryan Sessegnon nam zijn vertrouwde plek op de linksbuiten in. Achteraan stond Odoi, die in de vorige ronde tegen Derby County een levensbelangrijk doelpunt scoorde. Aan de overkant droeg John Terry de aanvoerdersband.

Fulham was de betere ploeg in het eerste halfuur en zette dat halfweg de eerste helft om in een voorsprong. Sessegnon stak de bal prinsheerlijk door naar aanvoerder Cairney en die maakte af: 0-1. Fulham dook met die nipte voorsprong de rust in. Enkele minuten voor het einde van de eerste helft pakte Odoi nog geel.

Een dure gele kaart, zo zou blijken. Aston Villa ontwikkelde na de pauze veel druk, onder aanvoering van een sterke Grealish. Fulham moest pompen, en 20 minuten voor tijd kreeg een opdoffer te verwerken. Odoi greep onhandig in op Grealish, werkte de middenvelder tegen de grond en kreeg een tweede geel. De verdediger mocht gaan douchen, Fulham met een man minder. De Londenaars hielden echter stand en staan in de Premier League na vier jaar afwezigheid. Met Denis Odoi, Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) en Neeskens Kebano (ex-Genk en Charleroi) beschikt Fulham over enkele bekenden.

