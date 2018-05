In Europa-Park, in het zuidwesten van Duitsland, is zaterdag een brand uitgebroken. Dat heeft het attractiepark zelf meegedeeld via Twitter. De politie zegt dat er nog geen meldingen zijn van gewonden. De autoriteiten hebben het volledige themapark ontruimd. Op het ogenblik van de brand waren er 25.000 bezoekers.

Bezoekers die zaterdag Europa-park bezochten, werden gevraagd om de omgeving te verlaten nadat er brand ontstond in het pretpark. Over de evacuatie is verder niks bekend, net als de oorzaak van de brand. Op foto’s en video’s op Twitter is te zien hoe er een enorme zwarte rookpluim naar boven stijgt.

Over eventuele slachtoffers is nog niks geweten.