Jeugdwedstrijd ontaardt: ouders gaan met elkaar op de vuist

Denderleeuw - Een wedstrijd voetbal op een jeugdtoernooi in het Oost-Vlaamse Denderleeuw is zaterdag zwaar uit de hand gelopen. Na een discutabele fase gingen twee vaders op de vuist, waarna andere ouders tussenbeide kwamen en ook klappen uitdeelden.

De vechtpartij ontstond zaterdag tijdens de wedstrijd tussen Thes Sport en Tubeke in de U8-reeks. Een wedstrijd die er niet echt meer toe deed, aldus toernooiverantwoordelijke Wim Moortgat van FC Dender. “Het ging om plaats 24 en 25 in het toernooi.”

Maar na een discutabele beslissing van de scheidsrechter, waar de aanhang van beide ploegen een andere mening over had, gingen de poppen aan het dansen. Er werd wat heen en weer geroepen en één woeste man, vanuit het Tubeke-kamp, stak het veld over om zijn vete met een Thes-ouder uit te vechten.

Andere ouders probeerden hem nog tegen te houden, maar hij duwde hen allemaal opzij en deelde enkele rake klappen uit. In het tumult sloegen en trapten ook nog enkele andere ouders de man.

“Dit is geen goeie reclame voor ons”, zegt Moortgat. “Hier waren vandaag 10.000 mensen, er deden ploegen mee uit zes verschillende landen, en dan zorgen enkele ouders toch voor een heel wrange nasmaak. We hebben erover nagedacht om Tubeke uit te sluiten, maar dat wilde ik niet doen. Door die ene ouder bij de U8 moeten hun andere jeugdploegen niet gestraft worden.”