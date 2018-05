Zussen na bijna 70 jaar met elkaar herenigd: “Ik dacht dat ik niemand meer had”

Na 67 jaar hebben Marie Kendra en Betty Barbie elkaar eindelijk teruggevonden. De twee zussen werden door hun moeder in de steek gelaten in 1951 en werden niet veel later opgegeven voor adoptie. Ze hoorden nooit meer iets van elkaar sindsdien. Tot nu.

Betty, Marie en hun twee broertjes werden in 1951 als beesten achtergelaten in een caravan. Hun mama ging ervandoor en keerde nooit meer terug. De meisjes waren toen drie en vier jaar oud en zorgden voor hun jongere broertjes. “Ik stal eten en ging zoeken in vuilnisbakken om ons vier te voorzien van eten”, aldus Betty. Maar hoe hard ze ook probeerde, het mocht niet baten. Het jongste broertje stierf in haar armen nadat hij helemaal was uitgehongerd.

De drie overlevende kinderen werden opgegeven voor adoptie en kwamen elk bij een ander gezin terecht. Ze hoorden nooit meer iets van elkaar, tot nu. De zussen vonden elkaar na 67 jaar terug en het weerzien was erg emotioneel. “Ik had nochtans gezegd dat ik niet ging huilen, maar het gebeurde toch”, aldus Betty. “Ik vond het erg belangrijk om mijn zus terug te vinden want ik had niemand meer. Ik dacht dat ik helemaal alleen was op de wereld.” De twee zijn nu ook op zoek naar hun jongere broer die hoogstwaarschijnlijk is geadopteerd door een minister en zijn vrouw in Connecticut.