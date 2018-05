Tranen in de Champions League: Salah én Carvajal moeten geblesseerd het veld verlaten in Kiev

Voetbal is emotie, zoveel is duidelijk. Niemand wil vroegtijdig de finale van de Champions League verlaten, maar dat was wel het geval voor Mo Salah en Dani Carvajal.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

De absolute ster van Liverpool viel na een duel met Sergio Ramos op zijn schouder. De verdediger had de arm van Salah vast en die kwam in zijn val slecht neer. Altijd gevaarlijk. De Egyptenaar ging erbij zitten en krabbelde pas recht toen hij tranen in zijn ogen had. De man van 44 goals moest vroegtijdig het veld verlaten in Kiev. Wat een grote ontgoocheling voor heel Liverpool, waar Adam Lallana het veld opkwam.

Enkele minuten later ook een tranendal bij Real. Carvajal bleef liggen na een contact met Andy Robertson. Het spel werd stilgelegd terwijl Carvajal huilend bleef liggen. De Spaanse rechtsback werd vervangen door Nacho.