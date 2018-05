De fantastische retro van Gareth Bale in beeld: beter dan die van Cristiano Ronaldo?

Real Madrid en retro’s, ze zijn dit seizoen met elkaar verbonden in de Champions League. Cristiano Ronaldo scoorde er eentje in de kwartfinales tegen Juventus, in de finale tegen Liverpool schitterde Gareth Bale.

We herinneren ons allemaal de fantastische omhaal van Ronaldo, toen zelfs de supporters van Juve klapten voor de Portugees.

Maar een onwaarschijnlijke omhaal scoren in de finale van de Champions League? Dat is toch nog net iets specialer. Bale nam een voorzet van Marcelo perfect op de slof en liet Liverpool-doelman Loris Karius geen schijn van een kans. Voetbal op z’n best!

De voorzet van Marcelo:

Bale zet zich:

De perfecte timing van de Welshman:

Karius is geklopt:

Bale viert de 2-1: