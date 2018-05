Thuisprostitutie is hot: “Ik heb al jaren mijn vaste klanten. We worden samen ouder”

Thuiswerk is hot. Steeds meer mensen zetten zich ’s ochtends met hun werk aan de keukentafel in plaats van naar hun job te pendelen. Zelfs prostitutie gebeurt steeds vaker van thuis uit, zo bleek afgelopen week. De Antwerpse politie kondigde aan er strenger op te zullen controleren. Ook Martine ontvangt haar klanten intussen al vijftien jaar in de privacy van haar eigen appartement. “Ik heb een eenmanszaak, waarvoor ik ook sociale bijdragen betaal als ‘verzorgster’.”