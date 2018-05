Hint Ronaldo naar een vertrek? “De komende dagen meer nieuws”

Cristiano Ronaldo speelde niet zijn beste partij in de finale tegen Liverpool, maar pakte wel zijn 5e Champions League. Na de wedstrijd kreeg Ronaldo de vraag waar zijn toekomst lag. De Portugees zaaide verwarring. “Het is niet de moment om het daarover te hebben. Binnen een paar dagen kom ik met meer nieuws. Het was fijn om bij Real Madrid te spelen. Ik voel me hier goed in Madrid, maar ik zal binnen een paar dagen spreken.”