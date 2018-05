40.000 lopers klaar voor warme 39ste editie van 20 kilometer door Brussel

Brussel -

De 39ste editie van de 20 kilometer door Brussel belooft er zondag eentje te worden met hoge temperaturen. Toch kan er niemand meer bij en schreven 40.000 lopers zich in om de benen eens goed te laten werken. De organisatie is voorbereid op de warmte en voorziet in meer dan 300.000 flesjes water en drie watergordijnen van de Brusselse brandweer.