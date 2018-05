Nieuw Koreaans overleg op hoog niveau op 1 juni, “goede gesprekken” met VS

Noord- en Zuid-Korea zullen op 1 juni opnieuw gesprekken voeren op hoog niveau. Dat hebben de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beslist tijdens hun onaangekondigde ontmoeting zaterdag in Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea’s. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA.

Kim en Moon gingen akkoord om elkaar “in de toekomst geregeld te ontmoeten om de dialoog vlot te maken en om wijsheid en inspanningen samen te voegen”, luidt het. De Noord-Koreaanse leider bedankte de Zuid-Koreaanse president daarnaast “voor de grote inspanningen die hij heeft gemaakt voor de op 12 juni geplande top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten”. Kim uitte ook zijn “vaste wil” voor de “historische” gesprekken.

De top op 12 juni tussen Kim en Donald Trump in Singapore, werd donderdag door de Amerikaanse president afgeblazen. Als reden wees Trump in een brief aan Kim op de “enorme woede” en “openlijke vijandigheid” van het communistische regime in Noord-Korea. Dat had dinsdag uitspraken van de Amerikaanse vicepresident “onwetend en dom” genoemd en dreigde al meermaals om de ontmoeting af te zeggen. Een dag later opperde het Amerikaanse staatshoofd, na verzoenende taal van Pyongyang, echter dat de top mogelijk toch kan doorgaan.

Noord-Korea had eerder ook al een ontmoeting op hoog niveau met zijn zuidelijke buur geannuleerd uit protest tegen de gezamenlijke militaire manoeuvres van de VS en Zuid-Korea. Zaterdag ontmoetten Kim en Moon elkaar echter opnieuw in Panmunjeom, waar ze op de historische top van 27 april elkaar voor het eerst hadden gesproken. De nieuwe gesprekken, die twee uur duurden, waren niet vooraf aangekondigd. “De twee leiders wisselden openhartig van gedachten”, zei een woordvoerder van Moon.

Het ging om nog maar de vierde ontmoeting ooit tussen de Koreaanse leiders. Kim Jong-uns vader Kim Jong-il ontmoette in 2000 en 2007 de Zuid-Koreaanse president.

Trump spreekt van “goede gesprekken”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil nog steeds een top organiseren met Amerikaans president Donald Trump. Dat zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zondag tijdens een persconferentie in Seoel. Daarnaast bevestigde Kim dat hij ook nog altijd bereid is om het Noord-Koreaanse atoomprogramma stop te zetten.

Volgens Moon zullen er “praktische onderhandelingen” plaatsvinden met betrekking tot de voorlopig afgelaste Amerikaans-Noord-Koreaanse top, op 12 juni in Singapore. Het verloop van die besprekingen zullen volgens de Zuid-Koreaanse president bepalen of het alsnog tot een ontmoeting tussen Trump en Kim komt.

Tegelijk gaf Trump in de Verenigde Staten opnieuw te kennen dat de top op 12 juni nog niet dood en begraven is en dat er gesprekken lopen met Pyongyang. “Het vordert erg goed. We bekijken nog altijd 12 juni in Singapore. Dat is nog niet veranderd. We zullen zien wat er gebeurt”, aldus het Amerikaanse staatshoofd.