Brand in Europa-Park: attractie en themagebied volledig vernield, maar pretpark gaat zondag alweer open

Het vuur was volgens het pretpark ontstaan in een magazijn en sloeg daarna over op de attractie ‘Piraten van Batavia’. De attractie en het grootste deel van het nabij gelegen ‘themagebied’ Scandinavië werd vernield. De omliggende gebieden IJsland, Portugal en Luxemburg bleven wel gespaard van de vlammen.

Op het ogenblik van de brand waren er 25.000 bezoekers. Aanvankelijk bleven de andere attracties in het park geopend, maar uiteindelijk werd er toch overgegaan tot een evacuatie. Er vielen geen gewonden, maar drie brandweermannen liepen wel een rookvergiftiging op tijdens de bluswerken. De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn nog niet bekend.

“Een trieste dag voor Europa-Park”, schrijft directeur Michael Mack op Twitter. “Bedankt aan iedereen die geholpen heeft om ons levenswerk te redden.”

A sad day for #europapark thanks to all who help us to save our life's work! Can't express my feelings.Lost Batavia and Norway completely-but so far no person beeing hurt