Ontploffingen en enorme rookpluim in Brecht: uitslaande brand verwoest 4.500 vierkante meter

Brecht - De brandweer van Brecht is zondagochtend om 5.30 uur opgeroepen voor een uitslaande brand op het industrieterrein in Sint-Lenaarts (Brecht). De brand in twee loodsen van een bedrijf veroorzaakt een grote rookontwikkeling, aan buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Een oppervlakte van 4.500 vierkante meter is verwoest.

Bij aankomst van de eerste ploegen sloegen de vlammen al uit het dak van een voormalig gebouw van Aldi. Momenteel is er een firma gevestigd gespecialiseerd in putboringen. In de hangar stonden nog meerdere vrachtwagens geparkeerd.

De brandweer van Brecht vroeg om bijstand van omliggende korpsen en de civiele bescherming. De operationele fase van het rampenplan werd opgestart. Een deel van het dak stortte in en in de buurt waren zware ontploffingen te horen. Een enorme rookpluim dreef richting Brasschaat en was ook zichtbaar op de E19 tussen Brecht en Sint-Job.

Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle. De loodsen zijn volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Door het warme weer slapen veel buurtbewoners met hun raam open, de brandweer roept op om die gesloten te houden. Uit de eerste metingen blijkt wel dat de rook niet giftig is.

INDUSTRIEBRAND SINT-LENAARTS - de brand op het industrieterrein in Sint-Lenaarts is om momenteel onder controle. Uit de eerste metingen: rook niet giftig is, er worden momenteel nog bijkomende metingen uitgevoerd. — Gemeente Brecht (@GemeenteBrecht) 27 mei 2018

