Geen record in België, maar Nederland beleefde wel warmste meinacht sinds 1901

Afgelopen nacht is extreem zacht verlopen bij onze noorderburen. In De Bilt kwam de temperatuur niet onder de 18,3 graden uit. Dat was, sinds in 1901 met de metingen is begonnen, nog nooit in mei voorgekomen, meldt Weerplaza. Het meirecord voor een nacht stond op 16,9 graden en dat dateert van zes jaar geleden.

In België haalden we in de voorbije nacht ook een vrij hoge minimumtemperatuur van 18,3 graden, zegt weerman David Dehenauw van het KMI, maar het is bij ons geen record. We hebben een 19,8 graden Celsius als hoogste minimum gehaald op 24 mei 1922 en recenter haalden we een 18,6 graden op 11 mei 1989.