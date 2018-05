Liverpool-doelman Karius reageert na fatale blunders: “Ik heb m’n ploeg in de steek gelaten”

Liverpool verloor gisteren de finale van de Champions League met 3-1 van Real Madrid. The Reds speelden lang geen slechte partij, maar twee blunders van doelman Loris Karius en een wereldgoal van Gareth Bale maakten het verschil. Die reageerde zwaar ontgoocheld: “Dit te boven komen zal even duren.” Trainer Jürgen Klopp was natuurlijk ontgoocheld met het resultaat, maar nam het ook op voor zijn doelman.

Lees ook: De cijfers van de Champions League-finale: het record van Bale, ‘verrassing’ van Karius en drama van Klopp

“Ik voel niets op dit moment”, aldus een zwaar ontgoochelde Karius aan TalkSport. “Ik kost mijn ploeg de wedstrijd. Ik voel me schuldig tegenover iedereen van de club en de ploeg. Het waren dure fouten. Als ik kon teruggaan in de tijd, deed ik het. Ik m’n ploeg in de steek gelaten vandaag. Dat is het leven van een doelmn, ik moet dit te boven komen. Maar nu voel ik me vooral schuldig. Na de match probeerde iedereen me wat op te vrolijken, maar er was niet veel te zeggen. De stilte overheerste in de kleedkamer, iedereen was ontgoocheld. Het zal even duren voor we dit te boven zijn.”

Je speelt om te winnen, de rest doet er niet toe. We begonnen goed, speelden zoals we wilden spelen. Na het uitvallen van Salah zag je dat de ploeg evan van slag was. We zakten te diep terug. Maar we hielden wel stand tot aan de rust. En dan de goals... Tja, wat kan ik er van zeggen. Wij maken er één, zij drie.”

De blunders van Karius wogen zwaar door, stelde de journalist tegenover Klopp. Die zuchtte diep. “Pffff... Wat kan ik zeggen? Loris weet het, iedereen weet het. Het is jammer dat het net in deze match gebeurt, na zo’n seizoen. Ik vind het erg voor hem, het is een fantastische jongen. Die eerste... tjah. En dan die tweede, die gebeurt omwille van de eerste. In een match als deze is het moeilijk om dat van je af te zetten. En daartussen is er die omhaal van Bale... geweldige goal.”

Lees ook: Favoriet van Klopp gaat af: Karius afgemaakt op Twitter na twee blunders in Champions League-finale