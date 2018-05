Chaos in Londense luchthaven na blikseminslag

Een blikseminslag heeft het tanksysteem van de Londense Stansted-luchthaven volledig platgelegd, waardoor de vliegtuigen momenteel niet kunnen vertrekken. De honderden passagiers die gestrand zitten in de luchthaven - sommigen mogen zelfs het vliegtuig niet verlaten - klagen over het gebrek aan informatie. “Het wordt hier erg warm in het vliegtuig”, schreef iemand op Twitter.

“De problemen worden veroorzaakt door een blikseminslag die het tanksysteem lam legde”, zo meldt de luchthaven in een persbericht. “Ingenieurs zijn meteen aan de slag gegaan en zijn er intussen in geslaagd om het systeem te herstellen”, luidde het zondagvoormiddag iets voor 9 uur (plaatselijke tijd). Verwacht wordt dat er nog de hele dag vertragingen, omleidingen of annulaties zullen zijn. “We verontschuldigen ons voor de overlast en adviseren alle reizigers om bij hun luchtvaartmaatschappij te vragen naar de laatste stand van zaken.”

Aankomende vluchten worden momenteel nog altijd omgeleid naar luchthavens in de omgeving.

Niet alle reizigers nemen echter voldoening aan de excuses. Vooral het gebrek aan informatie is voor velen een doorn in het oog. “We krijgen alleen te horen dat de vliegtuigen niet kunnen tanken door de blikseminslag”, schrijft iemand op Twitter. “Er is vandaag nog geen enkele vlucht vertrokken”, schrijft iemand anders. “Ze zijn er zogezegd mee bezig, maar ze zeggen niets over wanneer de problemen verholpen zullen zijn of wanneer we kunnen vertrekken.”

Sommige passagiers mochten zelfs hun vliegtuig niet verlaten tijdens de panne. “Het wordt hier warm en onaangenaam.”