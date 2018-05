Rottweiler valt voorbijgangers aan in München: vijf gewonden, dier doodgeschoten

(themabeeld, niet de hond in kwestie). Foto: shutterstock

Een rottweiler heeft in het Duitse München enkele voorbijgangers aangevallen. Vijf mensen - onder wie ook twee ter hulp gekomen agenten - werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de hond doodgeschoten.

De rottweiler viel de voorbijgangers aan in de buurt van het hoofdstation in München. De hond lag op dat moment aan de leiband, maar zowel zijn 26-jarige eigenaar als de toegesnelde politie konden het dier niet in bedwang houden.

Het dier werd vervolgens doodgeschoten door de politie. “Ik hoorde vier schoten”, vertelt een getuige. “Het was echt paniek. Mensen lieten alles vallen en liepen zo snel ze konden weg.”

In totaal liepen vijf mensen verwondingen op, onder wie ook twee agenten. Het is niet duidelijk hoe erg de slachtoffers eraan toe zijn.