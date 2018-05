Franse schrijver Pierre Bellemare overleden

De Franse schrijver Pierre Bellemare is zaterdagnamiddag overleden in een ziekenhuis in Parijs. Dat meldt Le Figaro zondag. Hij werd 88 jaar.

Pierre Bellemare, een van de bekendste stemmen in Frankrijk, pionier van radio en televisie, werd door het Franse publiek geapprecieerd als een van de grootste vertellers. Hij speelde een sleutelrol bij Radio Europe 1 en introduceerde ook telewinkelen in Frankrijk. Hij lanceerde ‘Téléshopping’ in 1988 op TF1.

De voorbije jaren trok Pierre Bellemare zich terug in Périgord en kwam hij minder aan bod. Zijn laatste televisieoptreden dateert van 14 april in ‘Groland’, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het programma.

De gezondheid van Pierre Bellemare ging er in 2011 op achteruit, nadat hij een hartaanval had gekregen. Hij laat drie kinderen achter.