Tragisch ongeval op Franse kermis: peuter overlijdt na val uit kindertreintje

Een kind van 2,5 jaar is zaterdagnamiddag om het leven gekomen bij een tragisch ongeval in het Zuid-Franse Gruissan. De peuter viel voor de ogen van zijn familie achterover uit een kindertreintje en overleed ter plaatse.

Het lokale restaurant Le Paparazzo had een feestelijke middag gepland. Er waren dieren, spelen, schminkstanden, eetkraampjes… Kermisactiviteiten voor groot en klein. Onder een stralende zon.

Rond 15 uur sloeg het noodlot echter toe. Een kindje van 2,5 stond om een nog onduidelijke reden plots recht in een rondrijdend treintje en viel achterover. De laatste wagon van het treintje reed vervolgens over het kindje, dat zware verwondingen aan het hoofd opliep. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en gingen over tot de reanimatie, maar hulp kon niet meer baten. Het kind overleed enkele minuten later. “We zijn allemaal in shock”, verklaarde Didier Codorniou, burgemeester van Gruissan, na de feiten.

Décès d'un enfant dans un manège à #Gruissan : un expert attendu ce dimanche #Narbonne https://t.co/cknxxdGRII — L'Indépendant (@lindependant) 27 mei 2018

Om de exacte omstandigheden van het ongeval te bepalen, werd een gerechtelijk onderzoek geopend. De technische dienst van de politie kwam zaterdag al ter plaatse om de omgeving en het treintje te onderzoeken. Zondag komt er nog een expert in kermisongevallen ter plaatse. Ondertussen worden ook de getuigen van het ongeval verhoord. Onderzoek zal nu moeten bepalen of het treintje voldeed aan alle veiligheidsvoorschriften en of het kind goed vastgemaakt was of niet. Het treintje beschikt alleszins over gordels.

De rest van de festiviteiten werd geannuleerd.