Theo Francken: “Ouders Mawda hebben permanent verblijf om humanitaire redenen gevraagd”

De ouders van de overleden peuter Mawda hebben een aanvraag ingediend om in ons land te worden geregulariseerd, zodat ze om humanitaire redenen permanent in ons land kunnen verblijven. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zondag aangekondigd in De Zevende Dag op Eén. Francken is bevoegd om daar op eigen houtje de knoop over door te hakken, maar verklaarde dat over die beslissing overleg binnen de regering zal plaatsvinden.

De tweejarige Mawda kwam om het leven toen ze door een politiekogel werd geraakt. Ze bevond zich toen samen met haar ouders en verschillende andere migranten in een bestelwagen. Het tragische incident vond plaats na een kilometerslange achtervolging door de politie. De exacte omstandigheden worden nog onderzocht.

De ouders hebben vrijdagavond een aanvraag ingediend voor een regularisatie om humanitaire redenen, de zogenaamde ‘9bis’ uit de Vreemdelingenwet. Dat is een uitzonderingsprocedure die geldt voor buitengewone omstandigheden, doorgaans voor mensen die al heel lang in ons land verblijven en nooit een antwoord van de overheid hebben gekregen in hun procedure. Volgens de staatssecretaris hebben de ouders ook gevraagd de 350 euro die ze per persoon moeten betalen, kwijt te schelden. “Ik heb dat in het verleden nooit gedaan”, luidde het.

“Dit is een heel moeilijke”

De beslissing over een permanente regularisatie is een zogenaamde discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. “Dit is een heel moeilijke”, stelde Francken. Hij kondigde aan dat hijzelf niet alleen de knoop zal doorhakken, maar dat het dossier zal worden besproken met de collega’s binnen de regering. Francken liet verstaan dat ook premier Charles Michel dat heeft gevraagd. De beslissing moet nog niet onmiddellijk vallen. De aanvraag zal wellicht pas binnen enige tijd bij de administratie terechtkomen.

Hij bevestigde dat de ouders tijdens het onderzoek niet actief zullen worden uitgewezen. Volgens de spelregels zouden ze naar Duitsland moeten worden gebracht, omdat ze daar indertijd hun eerste asielaanvraag in Europa hebben ingediend.