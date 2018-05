Finale verliezen? Feestje bouwen! Liverpool fans zingen ziel uit lijf na verloren finale

Fans van Liverpool staan wereldwijd bekend voor hun passie. Dat bewezen ze gisteren nog maar eens na de verloren Champions League finale in Kiev tegen Real Madrid. Het werd 3-1. De fans besloten er toch een feestje van te maken en zongen hun kelen schor.

Uiteraard hadden ze liever de beker mee naar huis genomen, maar het mocht niet zijn. Doelman Karius was met twee blunders eigenhandig verantwoordelijk voor twee doelpunten van Real. “Dit was wellicht zijn laatste wedstrijd voor Liverpool,” klinkt het bij een fan, terwijl een ander meent dat het verschil tussen de beide ploegen echt niet zo groot was.” Of Karius mag blijven of niet, landgenoot en doelman-bankzitter Simon Mignolet zal wellicht ook nog lang wakker liggen van deze finale. Wat als… ???