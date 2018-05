Man die met wapen zwaaide in Verviers opgepakt

Een man van 25 uit Verviers is in hechtenis genomen na een ruzie tussen twee clans waarbij wapens vertoond werden. Dat is vernomen bij het parket van Luik.

De ruzie ontstond nadat een man obscene dingen hadden geroepen naar de andere groep. De twee clans ging met mekaar in de clinch terwijl ze elkaar met messen bedreigden en dreigden met het doden dan de tegenpartij.

De opgeroepen politie kwam tussenbeide en slaagde erin om de twee groepen te scheiden. Niemand raakte gewond maar een man van 25 stelde zich agressief op tegen de politie. Hij bedreigde hun vrouwen en dochters met de dood. Hij is in hechtenis genomen. Een onderzoeksrechter is met het dossier belast.